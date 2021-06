2 000 nouveaux diplômés au collège d’arts appliqués La Cité

Des encouragements de vedettes

Pour cette soirée très spéciale, les finissants de La Cité étaient invités à partager des photos ou des messages via la plateforme StageClip.

Ils ont également reçu des souhaits d’artistes et de personnalités francophones telles que Véronique Cloutier, Mélissa Ouimet, David Côté, Domino Santantonio et Yao.

Pour conclure leur parcours de belle façon, ils ont pu assister virtuellement à une prestation exclusive de DJ UNPIER lors d’un spectacle spécialement conçu pour eux.

140 programmes à La Cité

Avec son campus principal à Ottawa, trois autres campus dans l’Est ontarien et un à Toronto, La Cité est le plus grand collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario et hors Québec.