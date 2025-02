18 465 écrivains canadiens se partagent 14 789 469 $

L’échantillonnage parmi huit catalogues se fait à partir d’une liste de 98 bibliothèques réparties dans les dix provinces et trois territoires. L’Ontario en compte 14, dont celles de Toronto, Etobicoke, North York, Markham et Mississauga.

De 50 $ à 4 500 $

En raison du plus grand nombre de livres trouvés, la grille de paiement a de nouveau été légèrement modifiée à la baisse.

Si le livre trouvé est inscrit depuis cinq ans ou moins, il rapporte 61,47 $. S’il est inscrit depuis 6 à 10 ans, ça donne 49,18 $. De 11 à 15 ans, ça vaut 43,03 $. Un titre inscrit depuis 16 à 25 ans rapporte 30,74 $ chaque fois qu’il est trouvé.

Le paiement minimum se chiffre toujours à 50 $. Le paiement maximum se maintient encore à 4 500 $. En 2025, le paiement moyen par auteur est 801 $. Tout versement de plus de 500 $ est accompagné d’un relevé d’impôt T4A.

Honorer la créativité

Selon la présidente de la Commission du droit de prêt public, Catherine Leroux, «le DPP se situe au plus beau carrefour qu’on puisse imaginer, là où se rencontrent les personnes qui aiment les livres, celles qui les diffusent et celles qui les créent. Il permet d’honorer la créativité des autrices et auteurs, d’affirmer la valeur de leur travail pour la population, et de reconnaître la relation qui les unit.»