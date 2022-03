18 139 écrivains canadiens se partagent 14 999 662 $

Pour être admissibles, les livres doivent figurer dans une bibliothèque publique. Le DPP échantillonne sept catalogues de bibliothèques pour chaque langue officielle.

Le pactole pour les écrivains

Dix bibliothèques publiques de l’Ontario et seize du Québec participent au Programme de Droit de prêt public. Les bibliothèques ontariennes sont situées à Etobicoke, Grand Sudbury, Hamilton, Kitchener, London, Markham, Mississauga, North York, Ottawa et Toronto.

En raison du plus grand nombre de livres trouvés, la grille de paiement a été légèrement réduite.

Chaque fois qu’il est trouvé, un livre inscrit entre 2017 et 2021 rapporte 62,96 $. S’il est inscrit entre 2012 et 2016, ça donne 50,37 $, entre 2007 et 2011 44,07 $. Un titre inscrit entre 1996 et 2006 rapporte 37,78 $ chaque fois qu’il est trouvé.

Le paiement minimum se chiffre toujours à 50 $, le paiement maximum à 4 500 $. Tout versement de plus de 500 $ est accompagné d’un relevé d’impôt T4A.