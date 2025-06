15e édition des journées de l’éducation des adultes à Toronto

En effet, on pouvait y croiser aussi des fonctionnaires ministériels, des responsables de communication ou de créateurs d’outils techniques, à l’instar de Billie-Dehlia Laforest, responsable du développement et de l’expérience client chez ARUCC MyCreds/MesCertif.

«On travaille avec l’Université McGill. On a été connecté avec l’UOF. Deux courriels plus tard, on s’est dit qu’on adorerait participer à cet événement pour mettre de l’avant nos certifications auprès des gens qui travaillent dans la formation continue. Et me voilà à Toronto», raconte l’Ottavienne.

Et de poursuivre: «En tant que certificatrice au bout de la chaîne de la formation continue, la question des contraintes qui empêche les apprenants d’arriver à terme des formations est très importante. Car à partir de ces informations, je peux repositionner mes certifications et savoir où est-ce qu’on se place pour aider les personnes en formation continue. En somme, ces panels et ateliers sont une belle introspection.»

Une programmation au cœur de l’actualité

Sur le fond, la programmation de cette 15e édition était résolument tournée vers l’avenir. Intelligence artificielle, outils techniques d’analyse, collaboration interuniversitaire, démocratisation de la formation continue… Au total, les intervenants ont dispensé quelque huit ateliers et pas moins de neuf panels et conférences dans des salles quasiment combles.

«La programmation a été pensée dans le cadre d’un comité que nous avons constitué au sein de l’ACDEAULF. On s’est demandé quels sont les thèmes d’actualité qui préoccupent les services de formation continue dans les universités. On a aussi réfléchi à l’influence que les nouvelles technologies exerceront sur ces services dans le futur, et aux stratégies à adopter en ce domaine », explique Danielle Vadius.