10e anniversaire de l’école élémentaire catholique du Bon-Berger

La communauté de l’école élémentaire catholique du Bon-Berger, rue Jones à l’Est du centre-ville de Toronto, a célébré ses 10 ans au service des enfants de 4 à 5 ans.

Les familles étaient au rendez-vous ce vendredi 9 mai pour une célébration pleine de joie et d’émotions. Sous les regards attendris des parents, accompagnés par les membres du personnel, les élèves ont débuté la célébration par l’hymne national chanté en chœur et avec beaucoup de conviction.

La matinée s’est poursuivie par une liturgie de la Parole célébrée par le Père Gustave Noël Ineza, o.p., suivie de nouveaux chants.

Les dignitaires étaient venus nombreux pour saluer les réalisations de cette école francophone spécialement conçue pour les élèves de la maternelle et du jardin.

Le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, était représenté par Neha Kapileshwarker, agente d’éducation au ministère de l’Éducation. La députée fédérale de Toronto-Danforth, Julie Dabrusin, réélue le 28 avril, ainsi que le député provincial de Toronto-Danforth, Peter Tabuns, réélu le 27 février, étaient également présents.