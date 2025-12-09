10 activités incontournables du temps des Fêtes

L’air se refroidit, des sapins sont plantés aux quatre coins de Toronto, et la ville est illuminée: Noël arrive à grands pas! De nombreuses activités contribuent à l’esprit du temps des Fêtes.

Voici une dizaine de spectacles des fêtes et sorties originales pour attendre le 25 décembre. Au programme: danse, musique et moments hors du temps.

C’est le ballet de Noël par excellence, qui narre l’histoire fantastique d’une fillette ayant reçu un casse-noisette pour Noël, l’emmenant dans un voyage surprenant. Chaque année, la compagnie canadienne propose ce spectacle, attirant les foules.

Pour la saison 2025, le spectacle du Ballet national du Canada, chorégraphié par James Kudelka, se tient du 5 au 31 décembre au Four Seasons Centre for the Performing Arts.

Au Roy Thomson Hall, les 10 et 11 décembre, se tiendra la série de concerts Holiday Pops de l’Orchestre symphonique de Toronto (TSO). Classiques et chansons de Noël seront jouées dans l’enceinte du Roy Thomson Hall, mené par la cheffe d’orchestre Sarah Hicks, accompagnés de la chanteuse Mikaela Bennett.