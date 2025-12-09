10 activités incontournables du temps des Fêtes

Activité noel
L'activité Polar Bear Skate dans le Bentway. Photo: Mila Bright
Publié 09/12/2025 par Julie Merceur

L’air se refroidit, des sapins sont plantés aux quatre coins de Toronto, et la ville est illuminée: Noël arrive à grands pas! De nombreuses activités contribuent à l’esprit du temps des Fêtes.

Voici une dizaine de spectacles des fêtes et sorties originales pour attendre le 25 décembre. Au programme: danse, musique et moments hors du temps.

Casse-Noisette

C’est le ballet de Noël par excellence, qui narre l’histoire fantastique d’une fillette ayant reçu un casse-noisette pour Noël, l’emmenant dans un voyage surprenant. Chaque année, la compagnie canadienne propose ce spectacle, attirant les foules.

Pour la saison 2025, le spectacle du Ballet national du Canada, chorégraphié par James Kudelka, se tient du 5 au 31 décembre au Four Seasons Centre for the Performing Arts.

Activité noel
Le ballet Casse-Noisette et ses costumes fous. Photo: Karolina Kuras

Concerts Holiday Pops

Au Roy Thomson Hall, les 10 et 11 décembre, se tiendra la série de concerts Holiday Pops de l’Orchestre symphonique de Toronto (TSO). Classiques et chansons de Noël seront jouées dans l’enceinte du Roy Thomson Hall, mené par la cheffe d’orchestre Sarah Hicks, accompagnés de la chanteuse Mikaela Bennett.

activité noel
L’orchestre symphonique du TSO jouant le spectacle Holiday Pops.

Concert Home Alone

Qu’est-ce que serait Noël sans ses films cultes que l’on re-regarde chaque année inlassablement? Cette année, le TSO propose une projection du film Home Alone accompagnée de l’orchestre. Une expérience unique.

Affiche Home Alone, activité noel
Affiche du film Home Alone (Maman j’ai raté l’avion).

Concerts Candlelight

Les concerts «candlelight» sont des expériences musicales immersives à la lueur des bougies. Plusieurs concerts se feront autour du thème des Fêtes:

Christmas Carols on Strings du 18 au 26 décembre au Royal Theatre.

Classiques de Noël au Toronto Marriott Markham, le 21 décembre.

Activité noël
Le spectacle de bougies.

Illuminations et marchés de Noël

Qui dit Noël, dit Marché de Noël. Cette tradition d’Europe centrale s’est exportée à Toronto et fait maintenant vibrer plusieurs quartiers de la ville canadienne. Si le plus connu est celui de la Distillerie, avec ses nombreux stands et son immense sapin de Noël, il en existe d’autres.

Ainsi, vous pouvez aller au modeste Winterfest du Harbourfront Centre. Vous y trouverez des stands de nourriture gourmande, un petit train pour les enfants, un labyrinthe, ou encore du patin à glace. De plus, de nombreuses activités comme des concerts ou des spectacles de feu font vibrer le quartier plusieurs soirées durant.

Activité noel
La Distillerie et son Winter Village illuminés.

Cavalcade of Lights

Même si la soirée d’ouverture a déjà eu lieu, vous pouvez toujours admirer l’arbre scintillant et patiner sur la célèbre glace du Nathan Phillips Square, entouré de milliers de lumières LED.

Activité Noel
Nathan Philips Square et sa patinoire.

Comédies musicales

Shrek The Musical (jusqu’au 30 décembre 2025) au Young People’s Theatre: humour, chansons, décors amusants, parfait avec des enfants.

Robin Hood au Elgin & Winter Garden Theatre (27 novembre 2025 – 4 janvier 2026): spectacle festif et interactif revisitant la légende de Robin des Bois.

Activité de Noel
Comédie musicale Shrek. Photo Dahlia Katz.

Festival du solstice d’hiver

Le 21 décembre, pour fêter le début de l’hiver et la nuit la plus longue de l’année, le marché Kensington se transforme. On y trouve des parades de lanternes faites main, musiciens, artistes de rue, marionnettes géantes, spectacles variés… C’est un festival gratuit et familial, soutenant les artisans locaux dans ce quartier mythique de Toronto.

Activité noel
Festival du Solstice d’hiver à Kensington Market.

DJ Skate Nights

Envie de patiner en rythme avec de la musique? C’est possible lors des DJ Skate Nights, du 20 décembre au 14 février, au centre Harbourfront.

Activité noel
La patinoire du centre Harbourfront.

Polar Bear Dip

Pour finir, une activité folle qui change des classiques de Noël: le Polar Bear Dip. La tradition revient au Bentway le 28 décembre 2025. Les moins frileux sont invités à patiner en sous-vêtements pour «terminer l’année en beauté». Une collecte de vêtements et chaussures pour les familles précaires est organisée. L’événement est gratuit mais les places sont limitées.

Activité noel
Le Polar Bear Skate en Bentway. Photo: Shane Parent

Auteurs

