Le Winter Village attend plus d’un million de visiteurs

Jusqu’au 4 janvier à la Distillerie

Marché de Noël
Le grand sapin de Noël, au centre du village d'hiver de la Distillerie. Photos: Julie Merceur, l-express.ca
Publié 27/11/2025 par Julie Merceur

Envie de goûter à des saveurs réconfortantes et de découvrir des produits faits main? Le Winter Village est de retour jusqu’au 4 janvier dans le quartier de la Distillerie. Un moment attendu à Toronto en cette saison des fêtes, permettant aux visiteurs de se plonger dans l’ambiance magique de Noël.

L’année dernière, près d’un million de personnes y ont participé. Reste à voir si cette édition battra le record.

Un marché qui attire les foules

Créé en 2010 et renommé Winter Village en 2021, le Marché de Noël est l’activité phare de Toronto pendant les fêtes. En 16 ans, il s’est imposé comme un festival renommé, régulièrement classé parmi les meilleurs marchés de Noël au monde. CNN Travel (2022-2024) et Stern Magazine (2024) l’ont ainsi distingué.

Victime de son succès, les files d’attente peuvent être longues, notamment pour accéder aux vendeurs. Si possible, privilégiez une visite en semaine.

Marché de Noël
La queue devant certains kiosques.
Marché de Noël
La file d’attente pour rentrer dans le village.

Nourriture et artisans

Le marché propose plus de 40 cabanes de nourriture et 9 bars à thèmes, avec des options sucrées (chocolats de Dubaï, pop-up Craig’s Cookies) et salées (poutine, raclette suisse, BBQ de Santa’s Smoker). Les classiques reviennent: mini-crêpes de Luv Puffs, chocolat chaud aux S’mores flambés de Cluny.

Marché de Noël
Les crêpes de Luv Puffs.

Nouvelle attraction en 2025: Pure Spirits Mews devient un espace exclusif avec quatre chefs canadiens proposant leurs créations: Bruno Feldeisen avec des gâteaux au fromage et sucre d’orge; Claudio Aprile avec un festin des fêtes à emporter; Nuit Regular avec une soupe Tom Yum aux crevettes; Eric Chong avec sa poutine épicée façon mala.

Les stands d’artisans offrent également de nombreux produits faits main.

Marché de Noel
Des cabanes de gourmandises sucrées.
Marché de Noel
Des stands d’artisans et de nourritures.

Activités et performances

Le Winter Village revient avec son célèbre sapin géant, ses milliers de lumières et ses décorations parfaites pour les photos.

Les visiteurs peuvent immortaliser des clichés en famille grâce à un stand au style ancien journal, ou profiter des nombreuses animations: chants des McGregor Carollers, marionnettes du Crane Creations Theatre, et village du Père Noël inspiré de Narnia.

Marché de Noël
Le sapin illuminé la nuit.
Marché de Noël
Les McGregor Carollers.

De plus, plusieurs spectacles gratuits se produiront sous le sapin:

Le Toronto Mendelssohn Choir, le 30 novembre à 19h et 20h, avec un répertoire de chants traditionnels et d’œuvres festives.

La Canadian Opera Company donnera deux représentations: le 5 décembre à 19h et le 6 décembre à 15h30, avec des chants de Noël et une adaptation musicale de The Snowy Day.

A Very Merry Mirvish Concert aura lieu le 7 décembre à 19h et présentera des extraits des comédies musicales & Juliet, The Sound of Music et We Will Rock You.

Le spectacle pour enfants A Super Simple Christmas, avec Caitie & Tobee, se tiendra du 10 au 12 décembre et du 15 au 17 décembre, à 15h, avec des chansons de Noël et des séances de rencontre avec les artistes et le Père Noël.

Le Crane Creations Theatre proposera des spectacles de marionnettes chaque dimanche de 13h à 18h.

Enfin, le Myriad Ensemble se produira le 18 décembre de 19h à 21h, avec un programme de choral innovant mettant en avant des œuvres de compositrices.

Noël… et autres attractions

Le Winter Village propose de nombreuses activités en lien avec la fête la plus attendue de l’année. Cependant, aux quatre coins de la Distillerie, on trouve également d’autres attractions qui n’ont pas directement de rapport à Noël.

On y découvre notamment :

La Pura Vida Chocolate Experience, sur le thème du Costa Rica, avec chocolats, fondues et décor tropical.

La cabane L’Oréal Paris, proposant concours, créations personnalisées et cartes de vœux.

Une expérience immersive Stranger Things, pour célébrer la dernière saison, avec la recréation du salon des Byers et des célèbres lumières de la série.

Marché de Noel
La Pura Vida Chocolate Experience.
Marché de Noël
Le stand Stranger Things dans lequel les visiteurs peuvent prendre des photos dans les décors de la série.

Infos pratiques

Entrée payante vendredi à dimanche dès 16h: 18 $ pour les plus de 9 ans, gratuit pour les moins de 9 ans.

Horaires spéciaux: fermeture à 18h le 24 et fermé le 25 décembre. À partir du 15 décembre, l’entrée est payante dès 16h jusqu’au 1er janvier, après quoi le Winter Village est gratuit.

Options supplémentaires: Express Pass pour éviter la file, Ticket Combo pour l’accès au village et au spectacle Illuminarium’s Mythos (37 $).

Certains stands n’acceptent pas l’argent comptant.

Marché de Noël
La carte du village.

