Le Winter Village attend plus d’un million de visiteurs

Envie de goûter à des saveurs réconfortantes et de découvrir des produits faits main? Le Winter Village est de retour jusqu’au 4 janvier dans le quartier de la Distillerie. Un moment attendu à Toronto en cette saison des fêtes, permettant aux visiteurs de se plonger dans l’ambiance magique de Noël.

L’année dernière, près d’un million de personnes y ont participé. Reste à voir si cette édition battra le record.

Un marché qui attire les foules

Créé en 2010 et renommé Winter Village en 2021, le Marché de Noël est l’activité phare de Toronto pendant les fêtes. En 16 ans, il s’est imposé comme un festival renommé, régulièrement classé parmi les meilleurs marchés de Noël au monde. CNN Travel (2022-2024) et Stern Magazine (2024) l’ont ainsi distingué.

Victime de son succès, les files d’attente peuvent être longues, notamment pour accéder aux vendeurs. Si possible, privilégiez une visite en semaine.