Yaya: de la coiffure à l’intégration des nouveaux arrivants

En plus des questions de logement, la barrière de la langue restait un défi majeur. Ne parlant pas anglais à son arrivée, Yaya a dû apprendre rapidement pour pouvoir interagir avec ses clients et développer son activité.

Espace d’entraide

Son salon de coiffure, avenue Eglinton Ouest, est devenu un espace d’échange d’informations et d’entraide. En discutant avec ses clients, Yaya a identifié un besoin chez de nombreux immigrants en quête d’un logement et d’une meilleure compréhension du système canadien.

Il a alors noué des partenariats avec des propriétaires pour faciliter l’accès au logement des nouveaux arrivants et les informer sur les règles locales de location et de crédit.

En complément de ces services, il organise également des rencontres informelles où les nouveaux arrivants peuvent partager leurs expériences et obtenir des conseils pratiques sur la vie à Toronto.

Six appartements

Aujourd’hui, Yaya coordonne un réseau de six appartements dédiés aux logements temporaires pour nouveaux arrivants, leur offrant ainsi un hébergement en attendant qu’ils trouvent une solution plus stable et définitive.