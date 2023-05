Yankees et Blue Jays: le duel tourne enfin à l’avantage de Toronto

Cela a sans doute joué: au final, Judge n’a pu faire mieux qu’un coup sûr et deux buts sur balles.

Sans Vladimir Guerrero Jr., toute l’équipe était bien huilée en ce mercredi soir. Tous les joueurs ont envoyé au moins un coup sûr. Mais Jordan Romano et Danny Jansen ont encore impressionné. Le releveur n’a concédé aucun coup sûr en deux manches, et a placé les Blue Jays en très bonne position dans la 10e manche.

Après avoir offert la victoire à Toronto dimanche dernier contre les Braves d’Atlanta (6-5), Danny Jansen a remis ça. À la fin de la 10e manche, le receveur envoie un puissant coup de circuit de 414 pieds, permettant à Biggio et Merrifield de toucher le marbre.

DJ has decided this will be the final song of the night 🎶 #WALKOFF pic.twitter.com/oOkqY7wO04

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) May 18, 2023