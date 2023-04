Les Blue Jays confirment et enchaînent

Un duo Kibuchi-Jansen des grands jours

Quand on reçoit l’attaque la plus prolifique de la ligue (106 points marqués en 15 matchs), il faut une défense d’élite. Après une belle performance de Berrios vendredi soir, le lanceur Yusei Kibuchi a été étincelant. En six manches, le lanceur japonais a éliminé neuf frappeurs par retrait au bâton, et n’a autorisé qu’un seul point.

Cette belle performance a été remarquée par le manager Josh Schneider. À la fin du match, il explique ainsi qu’il a beaucoup travaillé lors de l’intersaison, et que Kibuchi est désormais «confiant». «Un lanceur confiant est une chose dangereuse, et c’est ce qu’il est en ce moment».