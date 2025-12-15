Winter Wonders à Burlington: la magie vaut le détour

Est-ce que ça vaut la peine de se rendre à Burlington pour voir les Winter Wonders des Royal Botanical Gardens? OUI!

Les lieux se prêtent à merveille à ce genre d’attraction son et lumière. Lancé le 27 novembre 2025, il se poursuit jusqu’au 4 janvier de 17h30 à 22h.

Petite parenthèse logistique importante: les Winter Wonders ne sont pas ouverts tous les jours. L’événement a lieu du jeudi au mardi du 18 au 23 décembre, puis du 27 au 30 décembre, ainsi que les 2, 3 et 4 janvier 2026. Fermeture les 24, 25, 26 et 31 décembre et le 1er janvier. Les billets sont à heure fixe. Mieux vaut réserver d’avance en ligne.

Pour ne pas stresser

Les Royal Botanical Gardens (RBG: 680 Plains Rd Ouest, Burlington) sont situés à une heure de route de Toronto si on est chanceux avec la circulation; sinon, ça peut peux prendre trente minutes de plus.

Afin de ne pas stresser avec la circulation, j’ai préféré me rendre d’avance pour prendre une bouchée plus près des RBG.