Winter Wonders à Burlington: la magie vaut le détour

Son et lumière aux Royal Botanical Gardens

Winter Wonders, Royal Botanical Gardens, Burlington
Immersion son et lumière spectaculaire aux Winter Wonders des Royal Botanical Gardens à Burlington. Photos: Nathalie Prézeau, l-express.ca
Publié 15/12/2025 par Nathalie Prézeau

Est-ce que ça vaut la peine de se rendre à Burlington pour voir les Winter Wonders des Royal Botanical Gardens? OUI!

Les lieux se prêtent à merveille à ce genre d’attraction son et lumière. Lancé le 27 novembre 2025, il se poursuit jusqu’au 4 janvier de 17h30 à 22h.

Winter Wonders, Royal Botanical Gardens, Burlington
Une des attractions des Winter Wonders.

Petite parenthèse logistique importante: les Winter Wonders ne sont pas ouverts tous les jours. L’événement a lieu du jeudi au mardi du 18 au 23 décembre, puis du 27 au 30 décembre, ainsi que les 2, 3 et 4 janvier 2026. Fermeture les 24, 25, 26 et 31 décembre et le 1er janvier. Les billets sont à heure fixe. Mieux vaut réserver d’avance en ligne.

Pour ne pas stresser

Les Royal Botanical Gardens (RBG: 680 Plains Rd Ouest, Burlington) sont situés à une heure de route de Toronto si on est chanceux avec la circulation; sinon, ça peut peux prendre trente minutes de plus.

Afin de ne pas stresser avec la circulation, j’ai préféré me rendre d’avance pour prendre une bouchée plus près des RBG.

Mon choix s’est arrêté sur le Copper Kettle Café à Waterdown (à 10 minutes des RBG en passant par la sinueuse Snake Rd). Je l’ai trouvé charmant! C’est en fait un endroit spécialisé en beignets fritters. Ils ont plusieurs autres options dont des grilled cheese appétissants et plusieurs lattes originaux au goût saisonnier. Étonnamment, l’immeuble date seulement de 2009, mais il fait écho au patrimoine du village.

Winter Wonders, Royal Botanical Gardens, Burlington
Le Copper Kettle Café à Waterdown.

Une autre option amusante, juste à côté des RBG, avec l’attrait additionnel d’être une institution locale depuis 1930: Easterbrook’s, renommé pour ses «footlong hotdogs». Ils ont une vingtaine d’options sur leur menu, ainsi que des burgers. Il ferme à 20h en hiver alors mieux vaut s’y rendre avant la visite du Winter Wonders.

Royal Botanical Gardens, Burlington
Easterbrook’s: hotdogs et burgers.

Un peu de logistique

Le prix d’entrée est de 22 $ pour les adultes, 18 $ pour les enfants de 3 à 12 ans, gratuit pour les moins de 2 ans, et 12 $ pour les membres des RBG (taxes et frais de service en sus). Les animaux ne sont pas permis. Le stationnement est gratuit, et une navette est offerte lors des soirées très achalandées.

J’ai passé près de deux heures à tout explorer, sans me presser. On peut entrer et sortir des espaces intérieurs pour se réchauffer à volonté, ce qui rend l’expérience agréable pour tous les âges. Tout est accessible pour les poussettes, wagonnettes et chaises roulantes, mais attention: hors des sentiers, c’est glacé. Chocolat chaud, gâteries et alcool sont offerts à plusieurs endroits.

Winter Wonders, Royal Botanical Gardens, Burlington
Promenade dans les Royal Botanical Gardens.

Il y a quatre points d’activités: les splendides installations de lumières extérieures dans le parc Hendrie, puis les attractions intérieures. Tout est accessible pour les wagonnettes, poussettes ou chaises roulantes. ATTENTION, c’est glacé en dehors des sentiers.

Gâteries, chocolat chaud et alcool sont vendus sur place en de nombreux endroits.

Winter Wonders, Royal Botanical Gardens, Burlington
Kiosque de nourriture dans le parc Hendrie.

Quatre expériences en une

L’entrée se fait par le tunnel de l’Atrium Camilla and Peter Dalglish, et dès les premiers pas, le ton est donné. Dans le parc Hendrie, les jeux de lumière dansent au rythme des musiques des fêtes. Des chaises Muskoka entourent les feux de camp, où les familles prennent une pause.

Winter Wonders, Royal Botanical Gardens, Burlington
Dans le parc Hendrie.

Plaine multicolore, forêt de lanternes, marais lumineux… les décors sont franchement enchanteurs. Mention spéciale aux arbres interactifs qui s’illuminent quand on leur fait des câlins!

Winter Wonders, Royal Botanical Gardens, Burlington
Des arbres interactifs.

À l’intérieur, la pièce de résistance se trouve dans le foyer où de petits trains circulent sur diverses voies ferrées lovées dans une superbe installation de bois. Le plus long train circule sur le pont à tréteaux au-dessus de nos têtes.

On remarque aussi un trolley, un train de marchandises et deux petits wagons décorés en abeille et en coccinelle.

Royal Botanical Gardens, Burlington
L’attraction principale intérieure: le train.
Royal Botanical Gardens, Burlington
Les enfants adorent le train.

Le Breezeway mène ensuite au Mediterranean Garden, réparti sur deux niveaux, rempli de poinsettias et baigné de lumières aux couleurs changeantes.

Winter Wonders, Royal Botanical Gardens, Burlington
Le jardin de la Méditerranée.

Finalement, la boutique des RBG est un incontournable! Un labyrinthe de recoins bardés de marchandise de qualité, incluant de substantielles aubaines au moment de ma visite.

Royal Botanical Gardens, Burlington
Dans la boutique des Royal Botanical Gardens.
Winter Wonders, Royal Botanical Gardens, Burlington
Promenade dans les Royal Botanical Gardens.

Bref, une très belle sortie durant le temps des fêtes. Conseil d’amie: préparez-vous une bonne playlist de Noël pour la route. Ça empêchera le Grinch en vous de râler si la circulation ralentit!

