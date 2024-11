William Stephenson: l’espion canadien qui aurait inspiré James Bond

«Je m’appelle Stephenson, William Stephenson.» L’espion canadien n’a jamais décliné son nom à la façon de James Bond. Mais sa vie époustouflante, digne d’un scénario de film, aurait inspiré l’auteur Ian Fleming, lui-même espion, quand il a créé son mythique agent 007.

Raconter l’histoire de William Stephenson n’est pas chose facile. Non seulement parce que l’homme était un espion – un métier où le mensonge, le flou et la duperie se mêlent –, mais aussi parce que plusieurs des biographies les plus populaires à son sujet avancent des affirmations qui ont été contredites, mises en doute ou réfutées. Mission impossible?

Allons-y avec ce que l’on sait.

Nouveau nom

Ce singulier personnage nait en 1897 à Winnipeg, au Manitoba. Signe prémonitoire de la vie d’espion qui l’attend, Stephenson change de nom alors qu’il est tout jeune enfant.

Né William Samuel Clouston Stanger, fils de William et Sarah Stanger, il perd son père à l’âge de 4 ans. Sa mère, se sentant incapable de s’occuper de lui, le donne en adoption à un couple du nom de Stephenson.