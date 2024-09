Une nouvelle génération de ballons espions

Moins cher

Il y a toutefois deux avantages: un ballon coûte moins cher qu’un satellite, et il peut rester plus longtemps au-dessus du même endroit. Il coûte aussi moins cher à produire qu’un avion-espion, ou même qu’un drone.

En février dernier, la Chine avait admis qu’il s’agissait de son ballon et avait officiellement émis des excuses, alléguant un problème technique, mais avait également affirmé qu’il s’agissait d’un ballon météo ayant dévié de sa trajectoire.

Quelles que soient les intentions des deux pays, il est certain que les récents développements technologiques, entre l’intelligence artificielle pour la navigation et la qualité des images prises depuis là-haut (y compris depuis l’orbite), rendent ces ballons plus attrayants.

Pas nouveau

Mais ce n’est pas aussi nouveau que l’émoi causé par le ballon chinois le suggérait. Dans un document de vulgarisation de l’armée américaine publié en 2019, on décrivait déjà les applications militaires des ballons stratosphériques.

La NASA emploie des ballons météorologiques qui peuvent voler pendant une centaine de jours.