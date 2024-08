Un satellite russe en 100 morceaux

Et comme chaque fois, ce genre d’incident rappelle le scénario catastrophe appelé «syndrome de Kessler». En 1978, l’astrophysicien américain Donald J. Kessler avait imaginé qu’un jour, les collisions entre débris de satellites, en créant elles-mêmes davantage de débris dont les collisions créeraient à leur tour encore plus de débris, finiraient par rendre impossible l’occupation des orbites basses — celles occupées à l’heure actuelle par la majorité des satellites, et par la station spatiale.

Ces dernières années, à elle seule, la compagnie SpaceX a ajouté à cet ensemble quelque 4000 satellites de communication avec son projet Starlink (à terme, il pourrait y en avoir 12 000), dans le but d’offrir une couverture Internet dans toutes les régions de la planète.

Selon une estimation de la NASA, il y aurait en orbite 25 000 objets faisant au moins 10 centimètres de large — une taille suffisante pour faire un trou dans un vaisseau en cas de collision. Et peut-être un demi-million d’objets mesurant entre 1 et 10 centimètres.