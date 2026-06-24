Vous travaillez pendant vos vacances?

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Pour plusieurs professionnels qui se sentent responsables de tout, il est difficile de se déconnecter du travail pendant les vacances d’été. Photo: iStock.com/ yaaaaan
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Publié 24/06/2026 par l-express.ca

Alors que l’été commence, de nombreux professionnels attendent avec impatience une pause bien méritée après des mois de demandes constantes, de priorités changeantes et de pression continue à performer. Pourtant, pour plusieurs personnes, il est étonnamment difficile de se décrocher pendant les vacances d’été.

Les courriels continuent d’être consultés. Les listes de tâches restent actives en arrière-plan. La culpabilité remplace souvent le repos.

Pour certains, les vacances deviennent la seule occasion de progresser sur des projets importants ou des objectifs personnels nécessitant une concentration sans interruption.

Ce comportement ne relève pas uniquement du «workaholisme». Dans de nombreux cas, il reflète une surcharge réelle.

Reprendre le contrôle

Les professionnels occupant des rôles à haute responsabilité ou jonglant avec des priorités complexes tout au long de l’année utilisent souvent leurs congés pour accomplir du travail impossible à réaliser par petits blocs de temps fragmentés.

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Les entrepreneurs, les personnes très performantes et celles dont les rôles exigent une disponibilité constante considèrent fréquemment les vacances comme une rare occasion de reprendre le contrôle de leur charge de travail.

Selon les conseillers en ressources humaines Hogan Assessments, «la difficulté à décrocher est étroitement liée à des caractéristiques individuelles de personnalité qui influencent la manière dont les personnes perçoivent la responsabilité, la réussite, le contrôle et l’incertitude».

«Lorsque la réussite, le contrôle ou la responsabilité sont étroitement liés à l’identité, les vacances peuvent donner l’impression de perdre une partie de soi-même», explique le docteur Ryne Sherman, Chief Science Officer chez Hogan Assessments.

Les recherches de longue date de Hogan montrent que la difficulté à se déconnecter n’est pas répartie de manière égale: certains professionnels sont plus vulnérables que d’autres.

Responsable de tout

Les personnes ayant des standards très élevés ont souvent le sentiment d’être personnellement responsables des résultats et des détails. S’éloigner du travail peut donc générer de l’anxiété concernant les erreurs, les retards ou les problèmes non gérés en leur absence.

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Les professionnels travaillant dans des domaines de soin ou à vocation sociale — comme la santé, l’éducation ou l’impact social — portent souvent une responsabilité émotionnelle qui dépasse leurs fonctions officielles.

Même lorsqu’ils s’absentent physiquement, la déconnexion mentale peut être plus difficile. Le souci des patients, des élèves, des équipes ou des communautés peut les suivre pendant leurs congés, rend le véritable repos difficile.

Les entrepreneurs et les personnes très performantes sont souvent animés par l’ambition, la compétitivité et un fort désir de progression. Pendant leurs vacances, ils peuvent craindre de perdre leur élan ou de manquer des opportunités, ce qui les amène à rester partiellement connectés au travail.

Pour ces professionnels, le repos peut sembler improductif, même lorsque l’épuisement signale précisément le besoin de pause.

Planifiez

Hogan souligne que la capacité à se déconnecter n’est pas une question de volonté. Il s’agit d’une compétence comportementale influencée par la personnalité.

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Planifier la charge de travail à l’avance peut réduire l’anxiété chez ceux qui s’inquiètent des détails.

«Le repos n’est pas un luxe; il est essentiel à une efficacité durable», ajoute le Dr Sherman.

Apprendre à séparer son identité de la productivité constante est donc essentiel pour construire des habitudes de travail et de repos plus saines.

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