Vous travaillez pendant vos vacances?

Alors que l’été commence, de nombreux professionnels attendent avec impatience une pause bien méritée après des mois de demandes constantes, de priorités changeantes et de pression continue à performer. Pourtant, pour plusieurs personnes, il est étonnamment difficile de se décrocher pendant les vacances d’été.

Les courriels continuent d’être consultés. Les listes de tâches restent actives en arrière-plan. La culpabilité remplace souvent le repos.

Pour certains, les vacances deviennent la seule occasion de progresser sur des projets importants ou des objectifs personnels nécessitant une concentration sans interruption.

Ce comportement ne relève pas uniquement du «workaholisme». Dans de nombreux cas, il reflète une surcharge réelle.

Reprendre le contrôle

Les professionnels occupant des rôles à haute responsabilité ou jonglant avec des priorités complexes tout au long de l’année utilisent souvent leurs congés pour accomplir du travail impossible à réaliser par petits blocs de temps fragmentés.