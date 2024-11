Vivre dans un monde dont on ne veut plus

Arno est le père des deux enfants de Clara (Nicolas et Rosalie). Ils ne vivent plus ensemble. Clara l’espionne depuis un hôtel minable qui donne sur la chambre où Arno reçoit sa soi-disant maîtresse. Je dis soi-disant, car Arno semble satisfaire ses véritables désirs sexuels avec des hommes.

Éric Mathieu est professeur au Département de lettres française de l’Université d’Ottawa. Ce milieu l’a-t-il préparé à peindre une Clara plus préoccupée par l’écriture poétique que par les exigences de scientifiques de son travail universitaire…?

Solitude et panique

Pendant plus de 250 pages, on voit Clara toucher le fond de sa solitude. Sa vie ne lui procure que chagrin, anxiété et panique.

D’un chapitre à l’autre, on est témoin de son mal épouvantable qui s’appelle l’angoisse, celle qui fait les fous et les damnées. Mathieu décrit ce mal-être comme ce qui lèse une vie, ce qui «pince la corde ombilicale de la vie».

L’éditeur note que La joie des fous s’inspire d’un fait divers récent. J’aurais aimé qu’il donne plus de précisions. Les thématiques abordées font de l’aliénation à la dystopie, en passant par la cellule familiale, la maternité et le totalitarisme.