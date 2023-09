Vivre dans l’espace, une utopie?

Et les risques de décès — ou de cancer, ou de maladies liées aux pertes osseuses ou aux déficiences immunitaires — seront beaucoup plus élevés pour ceux qui partiront.

Science-fiction héroïque

Ce sont des arguments que l’on entend rarement dans la science-fiction, et qui expliquent la dissonance entre le titre accrocheur de la page couverture du magazine et le titre plus réaliste à l’intérieur.

«Les explorateurs spatiaux», conclut Gary Westfahl, auteur et critique de science-fiction, «sont souvent décrits comme meilleurs et plus braves que ceux qui restent sur leur planète natale: ils sont ceux qui font avancer la civilisation».

Mais «l’histoire ne montre aucune corrélation entre le voyage et la vertu». Un grand nombre d’avancées scientifiques ont été réalisées par des gens qui n’ont pas bougé de leur laboratoire.