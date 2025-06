Vivez l’été en toute liberté: explorez votre propre pays

Ceux qui détiennent déjà une carte d’accès pour cette période, verront celle-ci automatiquement prolongée, ce qui permettra de profiter encore plus longtemps de cette aventure. Et pour ceux qui ont déjà réservé un camping, des remboursements au prorata seront bientôt disponibles pour simplifier leur expérience.

Alors, pourquoi ne pas saisir cette opportunité unique? Explorons, découvrons et célébrons la richesse de notre pays. Le Canada n’a jamais été aussi accessible et accueillant — un véritable havre de liberté et de nature pour tous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur parcs.canada.ca/admission-camping.