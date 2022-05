Les parcs territoriaux du Nunavut, patrimoine des Nunavummiut

Planifiés et gérés conjointement avec le soutien des résidents et des collectivités, les parcs territoriaux et les lieux spéciaux du Nunavut représentent des endroits importants pour les Nunavummiut.

Hormis le parc territorial Sylvia Grinnell, pour lequel des démarches sont en cours afin de modifier sa nomenclature, ces endroits portent tous un nom lié à la culture inuite.

Évasion et réflexion au Nunavut

La division des parcs et des endroits spéciaux du ministère de l’Environnement du gouvernement du Nunavut travaille avec les Nunavummiut afin d’identifier et de protéger des zones importantes en tant que parcs territoriaux et lieux spéciaux.

Le gouvernement territorial se dit conscient que ces lieux signifient beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et qu’ils représentent des lieux d’évasion, de réflexion, de puissance et qui célèbrent le patrimoine culturel et naturel du territoire.

Au total, ce sont seize sites qui sont actuellement en opération et qui sont gérés sous la gouverne de Parcs Nunavut incluant parcs, campings et endroits spéciaux. Un processus est toutefois amorcé afin de créer un nouveau parc territorial près de Grise Fiord.