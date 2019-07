Les parcs nous font beaucoup de bien

Se faire prescrire une promenade dans un parc par son médecin sera bientôt réalité. Et ce, grâce à une conscience de plus en plus aiguisée de l’impact positif de la nature sur la santé.

Le bien-être des parcs serait ainsi intimement lié à celui des populations.

Les preuves s’accumulent ces dernières années: les parcs ont un effet positif sur la santé humaine. «Les impacts sont à la fois préventifs et thérapeutiques», résume Ian Culbert, directeur général de l’Association canadienne de santé publique (ACSP).

La santé des parcs

«La nature a des effets positifs sur la santé physique, mentale, sociale et spirituelle», renchérit le responsable, dont l’organisation a tenu début mai à Ottawa un forum intitulé Santé des parcs, santé des populations.

Professionnels des parcs et loisirs, de la santé, chercheurs, responsables politiques, universitaires, ou encore étudiants se sont rassemblés pour discuter des études les plus récentes en la matière.