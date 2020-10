Vitamine D contre CoViD-19: qui va gagner?

Prendre des comprimés de vitamine D pour prévenir ou guérir la CoViD-19? Même si le composé a fait l’objet de plusieurs annonces enthousiastes et de recherches sérieuses, aucun résultat clair n’est encore disponible.

Finally Confirmed!, clame un message partagé plus de 10 000 fois sur Facebook et y ayant suscité 65 000 interactions. Le blogueur Christ Masterjohn s’enthousiasme ainsi des résultats d’une étude espagnole récemment publiée dans le Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

L’étude en question existe: elle compare 76 patients traités pour la CoViD-19 avec une combinaison d’hydroxychloroquine et d’azithromycine. Cinquante d’entre eux ont reçu, en plus, du calcifédiol, l’hormone produite dans le foie par la vitamine D.

On ne parle donc pas ici des suppléments de vitamine D3 disponibles en vente libre. Les patients ayant reçu le calcifédiol ont évité en majorité les soins intensifs (49 sur 50, contre 13 sur 26 pour les autres).

Pas réglé

Mais contrairement à ce que prétend le blogueur — qui est nutritionniste et qui vend des vitamines et des produits naturels sur son site — l’étude ne règle pas la question «une fois pour toutes».