Visitez une ruche d’abeilles au ROM

Abeilles: une histoire de survie au ROM
Visite à l'intérieur d'une ruche au Musée royal de l'Ontario. Photos: ROM
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Publié 14/05/2026 par Anna Vigne

Dès cette fin de semaine et jusqu’en octobre, le Musée royal de l’Ontario (ROM) propose une expérience entre son, lumière et images en immersion dans une ruche d’abeilles.

L’exposition Les abeilles: une histoire de survie, sera ponctuée d’évènements spéciaux, programmes public et conférences avec experts.

Abeille: une histoire de survie au ROM
Une abeille bicolore.

Expérience artistique et éducative

«Le ROM continue de nous étonner. Cette expérience immersive, à la fois artistique et éducative, saura captiver les visiteurs cet été», souligne Marie‑Huguette Cormier, première vice-présidente chez Desjardins, le principal commanditaire.

L’exposition a été conçue par les National Museums Liverpool (NML) en collaboration avec l’artiste et sculpteur britannique primé Wolfgang Buttress.

Elle propose de découvrir cet insecte fascinant aux 120 millions d’années d’évolution avec plus de 20 000 espèces, essentielles aux écosystèmes et à la biodiversité.

Abeilles : une histoire de survie au ROM
Promenade dans une ruche.

Rôle vital dans les écosystèmes

«À travers des paysages sonores vibrants, des contenus interactifs et des habitats plus grands que nature, cette exposition vous plonge dans le monde sensoriel des abeilles», explique Jennifer Wild, co-directrice générale par intérim du ROM.

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«Cette expérience, à la fois immersive et inspirante, approfondit notre compréhension du rôle vital que jouent les abeilles sur notre planète et souligne l’urgence de leur préservation.»

À travers huit sections interactives, animées par des enregistrements de 40 000 abeilles et des décors de forêts, prairies et ruches, l’exposition recrée le cycle de vie et les défis de ce polinisateur crucial aux écosystèmes.

Abeille: une histoire de survie au ROM
Expérience immersive.

400 espèces en Ontario

«Les abeilles ont une longue histoire évolutive. L’Ontario compte plus de 400 espèces différentes et nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour assurer leur survie», souligne Doug Currie, conservateur principal des insectes et des arachnides au ROM.

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