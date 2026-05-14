Visitez une ruche d’abeilles au ROM

Dès cette fin de semaine et jusqu’en octobre, le Musée royal de l’Ontario (ROM) propose une expérience entre son, lumière et images en immersion dans une ruche d’abeilles.

L’exposition Les abeilles: une histoire de survie, sera ponctuée d’évènements spéciaux, programmes public et conférences avec experts.

Expérience artistique et éducative

«Le ROM continue de nous étonner. Cette expérience immersive, à la fois artistique et éducative, saura captiver les visiteurs cet été», souligne Marie‑Huguette Cormier, première vice-présidente chez Desjardins, le principal commanditaire.

L’exposition a été conçue par les National Museums Liverpool (NML) en collaboration avec l’artiste et sculpteur britannique primé Wolfgang Buttress.

Elle propose de découvrir cet insecte fascinant aux 120 millions d’années d’évolution avec plus de 20 000 espèces, essentielles aux écosystèmes et à la biodiversité.

Rôle vital dans les écosystèmes

«À travers des paysages sonores vibrants, des contenus interactifs et des habitats plus grands que nature, cette exposition vous plonge dans le monde sensoriel des abeilles», explique Jennifer Wild, co-directrice générale par intérim du ROM.