Visites virtuelles des écoles secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir

• L’excellence académique. «Un programme axé sur la réussite et l’encadrement de votre jeune pour des résultats nettement supérieurs à la moyenne des tests provinciaux.»

• Des valeurs catholiques. «L’enseignement offert est ancré dans une vision chrétienne de partage, de bienveillance et d’ouverture sur le monde afin de développer un réel respect de soi, de son entourage et son prochain.»

• Des programmes à la carte. «Plusieurs écoles secondaires du Csc MonAvenir offrent le Programme du diplôme du Baccalauréat International et des programmes tels que sports-études, arts-études et la majeure haute spécialisation en affaires, santé, bien-être, construction et technologies de l’information et des communications.»

Site Internet

Pour tout savoir de la date de la visite virtuelle de l’école secondaire la plus près, les intéressés peuvent consulter le site Internet dédié monecolesecondaire.ca. Il suffit de sélectionner l’école secondaire de votre choix et de vous inscrire à sa visite virtuelle. Un lien de confirmation avec les accès pour la visite sera envoyé par courriel.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 700 élèves au sein de 47 écoles élémentaires, 1 école intermédiaire, 2 écoles virtuelles, 11 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires.