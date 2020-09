Rentrée scolaire: à MonAvenir, on veut cultiver l’espérance

17 700 élèves

Le retour de ses quelque 17 700 élèves (2% de plus que l’an dernier) dans ses 63 écoles se fera progressivement, avec des petits groupes qui entreront chaque jour de la semaine entre mardi et vendredi.

Cette première semaine servira surtout à se familiariser avec le nouveau fonctionnement au sein de l’école. C’est à partir du lundi 14 septembre que l’apprentissage commencera pour de bon, pour tout le monde… «présent à l’école ou à distance».

Confiance

André Blais, le directeur de l’éducation, se dit «serein et confiant face à cette rentrée sans précédent».

«Nous affirmons que nous sommes prêts à vous accueillir», dit-il dans un message à sa communauté scolaire. «Toutes les écoles ont été désinfectées, préparées et inspectées, les membres du personnel ont profité de formations et ont été sensibilisés aux nouvelles mesures à instaurer au sein de leur classe.»

Cette rentrée est importante «pour soutenir le développement psycho-social et émotif des élèves. Retrouver une routine, que ce soit physiquement à l’école ou par l’apprentissage à distance, d’apprendre et de croître, tout ceci est essentiel pour assurer le bien-être des enfants et des adolescents.»