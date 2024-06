Visiter l’imaginaire des Canadiens en 1867

S’ajoutent des portraits caricaturés de politiciens tels que George Brown, John A. Macdonald ou Louis-Joseph Papineau, pour n’en nommer que trois.

Importance des journaux

On ne saurait trop insister sur l’importance des journaux dans le développement de l’opinion publique et de «l’alphabétisation politique» des futurs Canadiens. Or, l’objectivité n’avait pas sa place dans les journaux de la période étudiée.

Comme l’expriment les auteurs de l’essai Histoire du livre de l’imprimé au Canada, «elle était non seulement absente de la presse d’opinion du XIXe siècle mais contradictoire avec la conception même d’un journal politique». Ils rappellent qu’entre 1830 et 1870, le journal d’opinion est justement à son apogée dans la Bas-Canada et le Canada-Est.

Les images satiriques sont très présentes dans l’affirmation de l’imaginaire et de l’identité. Les métaphores viennent tout naturellement à la rescousse dans les deux cas. Et comme on le sait, la métaphore fait voyager les images, celles qui valent mille mots.

Images fortes

«Lorsque la narration est appuyée par des images fortes, en particulier lorsque ces allégories sont mises en images, la performance identitaire est soulignée et plus facile à lire. Les étapes de la distinction et de la différenciation, de l’identification et de la reconnaissance prennent alors des reliefs appréciables.»