Vincent Francœur entre l’excitation et l’inconfort

Après Tu y connais quoi, toi, à l’amour?, Vincent Francœur aiguise sa plume et son introspection pour aborder la dépendance affective, les apparences sociales et l’apprentissage de l’affirmation de soi.

William, Hugo, Marie, Camilla, Éric, Pedro, Justin, Katie, Stéphanie, Alexandre, Rami, Natalie, Nicholas, Pierre, Serge, Benoit, Bastien, Yazel, Elie, Francisco, Lucas, Philippe et Sébastien. Voilà l’immense brochette de personnages qui meublent ce nouveau roman de Francœur.

On y trouve des couples – deux hommes, deux femmes, un homme et une femme – ainsi que des célibataires.

Dans le Village gai de Montréal

L’action se déroule dans le Village gai de Montréal, entre le 5 avril et le 12 décembre 2012.

Quelques personnages travaillent à Balustrade, une organisation qui offre toute l’aide qu’elle peut aux personnes LGBTQ. C’est le cas de William qui est le narrateur de Tu n’as pas envie de vivre, un peu?