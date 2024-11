Dans ce collège privé, l’arbre de l’amour cache la forêt de la fraude

Derrière les hauts murs d’un collège privé se tisse un réseau de mensonges, de trahisons et d’escroqueries que Jean-Philippe Bernié décrit en fin limier dans le roman Tu ne mentiras point. Il se cache surtout une histoire d’amour impossible.

L’action se déroule dans le Collège Saint-Jacques, au beau milieu des lacs et forêts au Nord d’Ottawa. Depuis plus d’un siècle, la vénérable institution a formé des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs, des ministres et même quelques premiers ministres.

Concours d’admission

Le personnage principal est Claire Lanriel, nouvellement embauchée au poste de responsable des relations gouvernementales et des affaires publiques.

Elle remplace une femme qui a mis en place un système permettant à des fils à papas d’entrer à Saint-Jacques en évitant les aléas du concours d’admission, moyennant un paiement sous la table.

Dans ce roman, lorsqu’on cherche à gagner du temps, on prépare un mauvais coup. Claire Lanriel veut agir rapidement et l’auteur la place en interaction corsée avec le directeur de Saint-Jacques et son épouse, avec le directeur des études et avec divers profs.