Ces hommes qui aiment les hommes

Prof de français

Justin s’inscrit au Cégep du Vieux-Montréal et suit un cours de français offert par Frédéric, un prof à la veille de marier un jeune homme. C’est le coup de foudre. Ce prof le fait sentir comme aucun homme ne l’a jamais fait sentir.

Le roman illustre avec brio comment Justin est tour à tour «plus heureux et plus triste, plus libre et plus pris au piège, plus vivant et plus étouffé que jamais».

Les rebondissements abondent dans cette fiction sentimentale et sexuelle. On voit Justin mentir à tout le monde qu’il aime pour être l’amant d’un homme déjà en couple. Il va récolter, bien entendu, les conséquences de ses actions.

Le Village gai

Le danseur nu couche avec un homme fiancé tout en utilisant un autre homme très attentionné pour se faire sentir moins seul et moins coupable. Ce que Justin a envie de vivre avec un autre homme est «de l’excitation, un sentiment électrique, être incapable d’arrêter de sourire, de penser à lui».

Curieusement, Justin n’hésite pas à affirmer que son métier de danseur nu lui a beaucoup appris sur lui-même, sur son corps et sur sa sexualité Le romancier multiplie les occasions illustrant ce type particulier d’apprentissage.