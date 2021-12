Village beauceron et pandémie cent ans passés

Le Temps des Fêtes approche. Notre chroniqueur littéraire vous propose, du 1er au 5 décembre, cinq titres en guise de cadeaux, soit deux romans et trois essais.

La santé publique recommande le port du masque, la distanciation et le lavement des mains, mais «certains refusent en vociférant contre le gouvernement». Non, ce n’est pas en pleine pandémie de covid, c’est plutôt en 1918 durant la grippe espagnole. Voilà le contexte de l’intrigue du roman de Daniel Lessard, Le P’tit docteur de Saint-François-de-Beauce.

Dans le village beauceron, les gens vivent avec un charlatan, une fausse sage-femme et un prétendu arracheur de dents. «Une religion sans compromis est peuplée de revenants, assortie de croyances ridicules et de peurs incontrôlables.»

Domination du clergé

L’emprise du prêtre sur ses fidèles et ses diktats sont acceptés sans un mot de protestation. Les villageois sont «complètement dominés par une Église catholique pointilleuse, intolérante, qui étouffe toute velléité d’émancipation.»

En plus de soigner la grippe espagnole et tenter de sauver des vies, le p’tit docteur doit être chirurgien, gynécologue, dentiste et psychologue. Un médecin de campagne doit soigner le corps et l’âme.