Victoire facile des Raptors face à des Bulls diminués

27 mars 2019 à 10h59 27 mars 2019 à 10h59

Après deux défaites de rang, les Raptors de Toronto se devaient de réagir mardi. Leur chance aura été d’affronter une équipe de Chicago privée de Kris Dunn, Zach LaVine et Otto Porter Jr, soit trois titulaires.

Sans être flamboyants, les hommes de Nick Nurse n’ont pas été inquiétés dans une rencontre à sens unique remportée sur le score de 112-103.

Le fil du match

Toronto gère parfaitement le premier quart avec une adresse au tir de 50% et des rotations qui assurent. Après les 12 premières minutes de jeu, le score est de 26-18 en faveur des locaux.

Très vite en début de deuxième période, les remplaçants des Raptors creusent l’écart grâce à un bon Norman Powell (20 points). À la pause, les Torontois mènent 56 à 41.

La deuxième mi-temps sera similaire aux deux premiers quarts. Toronto gère et compte jusqu’à 20 longueurs d’avance.

Chicago aura un petit sursaut d’orgueil en début de quatrième, mais ne parviendra pas à revenir à moins de dix points jusqu’à la toute fin du match, où la rencontre étant pliée, les joueurs du banc réduisent l’écart à -9 pour un score final de 112-103.

L’analyse

Toronto a profité des absences du côté des visiteurs pour faire briller son banc. Les titulaires n’ont pas eu à forcer et les remplaçants ont fait la différence à l’image du trio Powell (20)-Ibaka (16)-Anunoby (10) qui signe 46 des 61 points du banc torontois.

Côté Chicagoans, les remplaçants comptabilisent seulement 36 points, ne cherchez pas plus loin où la différence s’est faite.

Les réactions

Nick Nurse (entraîneur Raptors): «Nous n’avions pas beaucoup d’énergie ce soir. Qu’est ce que j’ai vu de bien ? J’ai aimé Patrick McCaw, j’ai aimé l’énergie apportée par Serge (Ibaka), il a fait un bon match. Et je crois que c’est tout.

Jim Boylen (entraîneur Chicago): «Un des points sur lesquels nous avions insisté avant le match, c’était de ne pas perdre trop de balles face à cette équipe des Raptors. Et clairement, nous avons commis des pertes de balle et ça nous a fait mal. Nous avons gagné la bataille au rebond et la deuxième mi-temps (56-62), ce sont deux choses que nous avions évoquées à la mi-temps.»

Les chiffres du match

Meilleurs marqueurs :

Toronto : Powell 20

Chicago : Selden 20

Meilleurs rebondeurs :

Toronto : Ibaka 8

Chicago : Markkanen 9

Meilleurs passeurs :

Toronto : Lowry 6

Chicago : Harrison 5

6 : Kawhi Leonard a signé 6 interceptions dans la rencontre, son record cette saison.

0 : les Bulls de Chicago n’ont jamais mené dans cette rencontre.

16 : Lauri Markkanen, la jeune star des Bulls n’a joué que 16 minutes. Après une première mi-temps compliquée (10 points à 2/10 au tir), il n’est pas revenu en deuxième.

Le francophone du match

Le Français Timothe Luwawu-Cabarot a profité des absences côté Bulls pour avoir un gros temps de jeu. En 28 minutes, il a inscrit 8 points, pris 2 rebonds et délivré une passe décisive tout en ayant son activité habituelle en défense.

«J’aurais pu être un peu plus agressif et prendre plus les choses en mains en attaque», nous a-t-il confié après la rencontre. «Après, en défense, j’ai fait ce que j’avais à faire, j’ai aidé mes coéquipiers quand ils en avaient besoin. J’ai fait mon travail en un contre un. J’ai fait ce que les coachs m’ont dit.»

Retrouvez la totalité de l’interview de Thimothe Luwawu-Cabarot ainsi que toute l’actualité de la NBA chez notre nouveau partenaire www.insidebasket.com

Le calendrier

Les Raptors vont se déplacer à deux reprises, à New York jeudi (19h30) puis à Chicago samedi (20h) pour la revanche.