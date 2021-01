Vers une élimination des changements d’heure en 2021?

Joseph De Koninck, spécialiste du sommeil œuvrant notamment à l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa, rejette du revers de la main les bienfaits supposés de l’heure avancée en permanence: les désavantages, dont le manque de sommeil, sont selon lui bien pires que n’importe quel avantage.

«Avec l’heure avancée, on se couche plus tard, on dort moins et ça, ça a un impact sur toute la santé. C’est de plus en plus démontré que le sommeil, c’est le dénominateur commun de la santé physique et mentale. Si vous n’avez pas vos 7-8 heures de sommeil, vous allez développer de l’obésité, des problèmes cardiaques, etc.»

Russie et Finlande

Le scientifique cite en exemple la Russie qui, en 2011, devenait le premier grand pays industrialisé à tenter l’expérience d’éliminer les changements d’heure. «Ils sont allés avec l’heure avancée parce que la population aimait avoir plus de clarté le soir. Mais quand les gens ont goûté à l’hiver, ils se sont plaints et ils sont revenus à l’heure normale en 2014.»

La Finlande a pour sa part décidé en 2019 de rester à l’heure normale l’année durant.

Le Parlement européen a décidé en 2019 que les pays membres devraient abolir le changement d’heure en 2021, mais en leur laissant le choix d’opter pour l’heure «d’été» ou l’heure «d’hiver». Cependant, cette démarche est présentement bloquée au niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne.