Lloydminster, à cheval entre l’Alberta et la Saskatchewan

Difficile néanmoins de passer à côté des tours de bureaux de Husky Energy Inc. et de leur raffinerie. «Nous fournissons la plupart de l’asphalte utilisé dans le pays et exportons aux États-Unis, indique fièrement le maire. Mais cela ne suffit plus. La production est moins lucrative. La baisse de la demande entre en jeu et l’extraction et la liquéfaction sont des processus onéreux.»

Face à cette crise qui dure depuis quelques années, la pandémie de CoViD-19 et le ralentissement des marchés n’arrangent rien.

Le maire de Lloydminster ne ferme pas la porte aux énergies renouvelables : «C’est une industrie très respectable; le solaire est d’ailleurs utilisé dans les industries fossiles.»

Il insiste toutefois sur la nécessité de comparer les pommes avec les pommes. «Faire de l’énergie avec du bois, de l’hydroélectricité au Québec, c’est magnifique. Mais d’où viennent le panneau solaire et ses composantes?»

Pas de taxe de vente



Peu importe d’où l’on vient sur l’autoroute 16, il est aisé de comprendre que Lloydminster est le carrefour économique de la région. Outre les nombreuses entreprises de produits agricoles et pétroliers, les grandes chaînes de magasins ont pignon sur rue. «Notre particularité, c’est l’absence de taxe sur les ventes dans toute l’agglomération», explique Gerald Aalbers.