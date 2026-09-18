Vers un Canada «membre associé» de l’Union européenne

Rapprochement du Canada avec l’Union européenne. Lors de son discours annuel sur l’état de l’Union, ce mercredi 16 septembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé que l’Europe souhaite ouvrir la voie pour que le Canada devienne le premier «membre associé» de l’Union européenne.

Elle a invité Mark Carney à travailler avec elle pour ouvrir cette voie, soulignant que l’Europe et le Canada partagent un océan, des valeurs communes et une même vision du monde, et qu’ils allaient désormais construire ensemble leur avenir commun. Une déclaration qui a suscité une ovation dans la salle.

Au-delà des échanges commerciaux : Le lendemain, dans un discours inédit pour un premier ministre canadien devant le Parlement européen, Mark Carney a présenté aux Européens les atouts du Canada : ses minéraux critiques et ses ressources énergétiques.

Pour lui, le partenariat doit «garantir un accès sûr à l’IA, aux technologies propres, aux communications spatiales, à la santé, aux capacités industrielles de défense, aux calculs quantiques, aux paiements».

Jeunes : Le Canada adhérerait aux programmes d’étude Erasmus et de recherche Horizons, pour une circulation du savoir entre le Canada et l’UE.