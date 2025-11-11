Festival du film de l’Union européenne: le meilleur des 27 + 1

Du 13 au 27 novembre, le Festival de film européen de Toronto (EUFF) prend l’affiche au théâtre Spadina de l’Alliance française pour présenter 28 films: un par pays de l’UE plus l’Ukraine. Cette 21e édition met à l’honneur un cinéma européen contemporain varié, avec une programmation riche et diversifiée.

Le festival sera également accessible en ligne du 1er au 15 décembre.

Du rire et des émotions

Le choix des films est réalisé par les différents consulats et ambassades, en consultation avec les organisateurs du festival. Longs-métrages, adaptations littéraires et œuvres de réalisatrices, plus nombreuses que jamais, seront au rendez-vous.

Les œuvres proposées vont du drame à la comédie. Les spectateurs auront l’occasion de découvrir des films explorant autant les bouleversements historiques que les émotions universelles, du passage du temps aux transformations personnelles, offrant un regard riche et nuancé sur l’Europe et au-delà.

Surtout, les spectateurs auront droit à des films parfois primés, soulignant la qualité des œuvres proposées.