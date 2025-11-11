Festival du film de l’Union européenne: le meilleur des 27 + 1

À l'Alliance française du 13 au 27 novembre

EUFF, Festival du film de l'Union européenne
Quelques-uns des 28 films à l'affiche du Festival du film de l'Union européenne 2025.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 11/11/2025 par Julie Merceur

Du 13 au 27 novembre, le Festival de film européen de Toronto (EUFF) prend l’affiche au théâtre Spadina de l’Alliance française pour présenter 28 films: un par pays de l’UE plus l’Ukraine. Cette 21e édition met à l’honneur un cinéma européen contemporain varié, avec une programmation riche et diversifiée.

Le festival sera également accessible en ligne du 1er au 15 décembre.

Du rire et des émotions

Le choix des films est réalisé par les différents consulats et ambassades, en consultation avec les organisateurs du festival. Longs-métrages, adaptations littéraires et œuvres de réalisatrices, plus nombreuses que jamais, seront au rendez-vous.

Les œuvres proposées vont du drame à la comédie. Les spectateurs auront l’occasion de découvrir des films explorant autant les bouleversements historiques que les émotions universelles, du passage du temps aux transformations personnelles, offrant un regard riche et nuancé sur l’Europe et au-delà.

Surtout, les spectateurs auront droit à des films parfois primés, soulignant la qualité des œuvres proposées.

Publicité

«On réussit à montrer un cinéma européen très riche et varié. On montre qu’on peut offrir beaucoup de choses», explique le directeur général Jérémie Abessira.

Jeremie Abessira
Jérémie Abessira.

Films d’ouverture et de clôture

Le film d’ouverture, The Land of Short Sentences (Danemark), suit la vie d’une femme de Copenhague qui accompagne son ami dans la petite ville rurale de Velling, où elle découvre un nouveau sentiment d’appartenance.

Le film de clôture, The Breach (Pologne), raconte l’histoire d’un mari endeuillé qui enquête sur l’accident mystérieux de son épouse et découvre un réseau de secrets et de doutes.

Temps forts

En outre, la programmation comporte des films nommés et primés constituant des temps forts du festival.

Porcelain War (Ukraine/États-Unis/Australie): documentaire sur la guerre en Ukraine, mettant en lumière la résilience et l’impact culturel à travers les témoignages de civils et d’artistes. Grand Prix du Jury documentaire à Sundance et nommé aux Oscars 2025.

Publicité
EUFF, Festival du film de l'Union européenne
Porcelain War.

Three Kilometres to the End of the World (Roumanie): drame queer sur le parcours de jeunes LGBTQ face aux normes sociales et à la marginalisation. Récipiendaire de la Palme Queer à Cannes.

Drowning Dry (Lituanie): récit poignant sur la solitude et la résilience humaine, alliant réalisme social et esthétisme visuel. Multi-récompensé à Locarno.

Memory Lane (Pays-Bas): portrait poétique de couples et de familles, célébrant l’amour durable et les souvenirs partagés. Candidat néerlandais aux Oscars du meilleur film international.

EUFF, Festival du film de l'Union européenne
Memory lane.

Savanna and the Mountain (Portugal): film contemplatif sur la nature, l’héritage familial et la quête de soi à travers un paysage majestueux. Sélectionné à la Quinzaine des cinéastes à Cannes.

Doit-on s’étonner que le film français a un titre original en anglais? Making Of est réalisé par Cédric Kahn avec Denis Podalydès et Jonathan Cohen. Un film léger, drôle et populaire.

Publicité
EUFF, Festival du film de l'Union européenne
Making Of.

«On souhaite proposer un cinéma populaire, des films pour tout le monde. On programme ce qui se fait de mieux, de tous les genres», affirme le directeur du festival.

Un festival accessible, l’art pour tous

Chaque année, l’accès aux festivals devient de plus en plus coûteux. Le festival s’est alors fixé comme principe de rester l’un des seuls encore gratuits ou abordables. L’entrée générale est en mode premier arrivé, premier servi.

Un nombre limité de billets payants – déjà tous vendus! – permet d’éviter la file d’attente.

«C’est important, dans une ville comme Toronto, quand le TIFF devient de plus en plus cher, d’être le seul festival gratuit. C’est ce qui rend notre public fidèle , confie Jérémie Abessira.

L’ajout du festival en ligne date de la covid. Il permet au plus grand nombre, à travers le Canada, d’accéder au festival.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur