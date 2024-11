20e Festival du film de l’Union européenne

La sélection française est Boléro, d’Anne Fontaine, sur la création de l’oeuvre la plus connue du compositeur Maurice Ravel, pendant les années 1920.

C’est le seul film francophone du festival, puisque la Belgique est représentée par My Dad is a Sausage en flamand… Que c’est la version en anglais du film d’animation luxembourgeois Icarus and the Minotaur qui sera projetée à Toronto… Et que la Suisse neutre ne fait pas partie de l’UE.

Le film ukrainien, The Hardest Hour, raconte un épisode de la résistance à l’envahisseur russe. Son originalité vient de ce qu’il est monté à partir de 200 heures d’images prises sur le terrain par des soldats et des civils avec leurs téléphone!

Parmi les autres curiosités à l’affiche, mentionnons:

Dodo (Grèce). Un mariage sur une île grecque est perturbé par l’apparition d’un dodo, cet oiseau censé être disparu depuis 300 ans. Des acteurs du film seront présents à Toronto pour cette présentation.