Le ravin caché et le lac disparu des Upper Beaches

Au passage, on peut admirer une jolie murale derrière le salon de coiffure unisexe The Corner Spot (1917 rue Gerrard Est).

Au-delà de Woodbine, j’ai admiré la devanture rétro du Confectionary Variety Goods, en fait un endroit où l’on donne des cours de guitare, Toronto Guitar Lessons (1999 Gerrard Est).

Non loin de Woodbine, le Morning Parade Coffee Bar (1952 Gerrard Est, ouvert lundi et mardi de 8h à 15h, mercredi et vendredi de 8h à 16h, samedi de 9h à 16h et dimanche de 9h à 15h). Le «breakfast sandwich» de ce charmant café m’avait enchantée lors de ma première balade dans le coin. Cette fois-ci, j’ai pu en apprécier la terrasse arrière.

