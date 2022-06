Une Saint-Jean pancanadienne en musique

Découvrir la vitalité francophone par la musique

Celle qui a été nommée à la direction générale de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures en août dernier voit la musique comme un élément rassembleur des francophonies canadiennes.

«La musique a été pour moi une porte d’entrée dans la culture francophone. Je trouve que ça peut être un outil vraiment puissant pour engager ou intéresser les gens à la francophonie et de découvrir la variété d’artistes francophones qu’on a partout au pays. On a des scènes musicales dynamiques et diversifiées, et des artistes de qualité dans toutes sortes de genres musicaux partout au Canada», assure Ajà Besler.

Née en Alberta dans une famille bilingue, Ajà Besler a grandi dans le Sud de l’Ontario. Elle confie que son attachement pour la francophonie s’est forgé grâce à sa participation à divers évènements.

«En 9e année, je suis allée voir la Nuit sur l’étang à Sudbury. Le fait de sortir des murs de l’école et de vivre une expérience culturelle a fait en sorte que je me suis dit: « Je fais partie de ça, il y a une place pour moi ici. Il y a de la musique de différents genres, qui m’intéresse, qui est à mon goût et qui est en français. » Ce sont vraiment ces choses-là qui ont fait que j’ai poursuivi ma carrière dans les organismes francophones.»

Elle voit aussi à travers le spectacle annuel Tout pour la musique une occasion de faire connaître le dynamisme de la francophonie canadienne aux Québécois dont la Saint-Jean-Baptiste est la fête nationale.