Une première maison de transition pour réfugiés africains francophones

Un conseil aux allures de proposition qui ne tombe pas dans l’oreille d’une sourde!

«Pourquoi pas, le CFGT va certainement nous référer des clients, et nous allons aussi faire appel au CFGT pour d’autres services que nous n’offrons pas dans un partenariat gagnant-gagnant. Plus que jamais, nous avons besoin de collaborer et de travailler ensemble», fait remarquer Léonie Tchatat.

En attendant, la principale source de référencement reste le système mis en place par la Ville. Mais pas que, comme l’explique la fondatrice de La Passerelle-I.D.É.

«Il y a un système à Toronto appelé Central Intake par où passent tous les réfugiés, quelle que soit leur origine linguistique. Nous allons recevoir des réfugiés à travers ce système, mais aussi à travers des shelters anglophones. On a déjà une liste de réfugiés francophones en attente qui sont référés par des shelters anglophones.»

Financement indéterminé

Le principal contributeur à ce projet reste la Ville de Toronto – qui fournit l’édifice – avec une enveloppe globale toujours pas déterminée, selon Léonie Tchatat.