L’étau se resserre sur La Passerelle

Un programme «Tremplin Emploi» – dont les résultats auraient été «gonflés» selon un reportage de Radio-Canada – serait également affecté par le tarissement de ces sources de financement. Kenza Bendjenad refuse toutefois de confirmer cette information.

L’enquête provinciale se poursuit. Des collèges communautaires et des agences municipales et fédérales ont déjà coupé ou réexaminent leurs liens avec l’organisme torontois voué surtout à l’intégration des immigrants francophones.

«Fausses allégations»

«Nous continuons à maintenir que tous les fonds publics reçus pour administrer nos programmes ont toujours été utilisés comme prévu, et ce, depuis plus de 20 ans», écrit Léonie Tchatat mardi.

«Nous avons pleinement coopéré avec les gouvernements lorsqu’ils ont décidé de revoir nos accords de financement après la publication de fausses allégations dans le Toronto Star et Radio-Canada.»

Sur Facebook, La Passerelle continue d’annoncer ses ateliers de «branding professionnel» (20 juin) et de «cuisine communautaire interculturelle» (28 juin). Un atelier «L’Ontario, c’est chez moi» – financé par les gouvernements provincial et fédéral, et qui devra donc retirer le logo de la province de ses promotions – est également prévu le 21 juin.