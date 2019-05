Des outils pour s’intégrer en Ontario

Tout le monde sait que le Canada est une monarchie constitutionnelle, avec la reine Elizabeth II comme chef d’État… Mais moi non, je ne savais pas ça, et de nombreux immigrants non plus.

Ils ont toutefois l’opportunité de découvrir cette particularité du Canada – et bien d’autres informations beaucoup plus utiles – dans un atelier «L’Ontario c’est chez moi» comme celui qu’organisait le 22 mai La Passerelle- I.D.É dans ses bureaux de la rue Carlton.

Le but? Aider les nouveaux arrivants en Ontario à se familiariser avec le Canada, et les accompagner dans leurs démarches administratives et leur nouvelle vie. Arrivée à Toronto il y a trois semaines, j’ai participé à cette journée. Voici mon expérience.

Trois participants à l’atelier

Seulement deux autres personnes étaient présentes à l’atelier, alors que la liste des inscrits comptait au moins trois personnes supplémentaires.

Un cahier S’établir en Ontario, le guide pour les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes a été remis à chaque participant. Il contient de nombreuses informations sur le Canada et l’Ontario, l’éducation, le travail, les gens et l’environnement, ainsi que les finances personnelles.