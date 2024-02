Une petite lune de Saturne pourrait abriter un océan

La liste des lunes de Jupiter et de Saturne qui pourraient abriter de très grandes quantités d’eau vient de s’enrichir d’un nom inattendu: Mimas, une «petite» lune, que l’on avait pour cette raison écartée des listes.

Europe, une des quatre plus grosses lunes de Jupiter, et Encelade, une lune de Saturne de taille plus modeste, restent à ce jour les candidates les plus prometteuses. Toutes deux semblent abriter un «océan» caché sous une couche de glace dont l’épaisseur se mesure en dizaines de kilomètres.

Cassini et Hubble

La sonde américano-européenne Cassini, qui avait tourné autour de Saturne de 2004 à 2017, avait observé des geysers autour d’Encelade. Ce sont vraisemblablement les manifestations de cette eau liquide qui, à l’occasion, jaillit à travers les crevasses.

Des observations de Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter, faites par le télescope spatial Hubble, avaient également suggéré l’existence d’un océan d’eau salée, caché sous une couche de glace de 150 km d’épaisseur.

Mais Ganymède fait 5300 km de diamètre — c’est la plus grosse lune du système solaire, plus grosse même que la planète Mercure — et Europe en fait 3000.