Des dizaines de nouvelles lunes pour Saturne

Le fait que ces objets gravitent aussi loin de Saturne pourrait signifier qu’il s’agissait jadis d’astéroïdes capturés jadis par le puissant champ gravitationnel de Saturne.

Enfin, il est possible qu’un grand nombre de ces petits objets tournent aussi autour d’Uranus et de Neptune, ce qui pourrait potentiellement ajouter des centaines de lunes de plus à la liste.

Si tel est le cas toutefois, il faudra être patient avant de les découvrir: Uranus est deux fois plus loin du Soleil que nous, et Neptune, trois fois plus loin.