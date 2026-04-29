Une pâtisserie Air France ouvre jusqu’au 17 mai sur Bloor

Une boutique proposant les pâtisseries de la première classe de la ligne Toronto-Paris sur Air France vient d’ouvrir pour quelques semaines au 151 rue Bloor Ouest. La boutique «pop-up» y est jusqu’au 17 mai seulement.

Cette boutique éphémère célèbre les 50 ans de la ligne Paris Toronto d’Air France. On célébrait aussi récemment le 50e anniversaire du premier vol commercial de l’avion supersonique Concorde.

«Le projet est né aux Jeux olympiques de Paris 2024, pendant lesquels les visiteurs pouvaient réserver une table et déguster les plats au menu de la classe affaires d’Air France», explique Diane Audet, responsable de la communication d’Air France au Canada.

«L’expérience a été répétée l’année dernière sur le toit des Galeries Lafayette, ainsi que lors du Festival de Cannes avec une terrasse éphémère sur le sable».

C’est la première fois que la compagnie française exporte l’initiative en dehors des frontières de l’hexagone.