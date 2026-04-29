Une pâtisserie Air France ouvre jusqu’au 17 mai sur Bloor

La pâtisserie Air France
La pâtisserie pop-up.
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Publié 29/04/2026 par Anna Vigne

Une boutique proposant les pâtisseries de la première classe de la ligne Toronto-Paris sur Air France vient d’ouvrir pour quelques semaines au 151 rue Bloor Ouest. La boutique «pop-up» y est jusqu’au 17 mai seulement.

Cette boutique éphémère célèbre les 50 ans de la ligne Paris Toronto d’Air France. On célébrait aussi récemment le 50e anniversaire du premier vol commercial de l’avion supersonique Concorde.

La pâtisserie Air France
L’intérieur de la boutique.

«Le projet est né aux Jeux olympiques de Paris 2024, pendant lesquels les visiteurs pouvaient réserver une table et déguster les plats au menu de la classe affaires d’Air France», explique Diane Audet, responsable de la communication d’Air France au Canada.

«L’expérience a été répétée l’année dernière sur le toit des Galeries Lafayette, ainsi que lors du Festival de Cannes avec une terrasse éphémère sur le sable».

C’est la première fois que la compagnie française exporte l’initiative en dehors des frontières de l’hexagone.

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Les chefs et leurs créations

Les pâtisseries proposées sont la confection de deux chefs: Yann Couvreur et Laurent le Daniel.

La pâtisserie Air France
Les chefs Le Daniel et Couvreur.

Yann Couvreur est propriétaire de plus de 12 boutiques à Paris et à l’international (États-Unis, Mexique…). Il œuvre sur les vols Toronto-Paris.

Il est accompagné de Laurent le Daniel, «Meilleur Ouvrier de France» 1997 et président de la Confédération nationale des chefs pâtissiers de France.

À la carte sont proposées des créations variées au chocolat, caramel ou encore mangue et coco.

La pâtisserie Air France
Le salon de thé.

La boutique

À l’ouverture, le vendredi 24 avril, une trentaine de communicants, influenceurs et journalistes sont venus déguster les pâtisseries dans ce cadre original.

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L’endroit, décoré aux couleurs d’Air France, propose un salon de thé pour déguster les pâtisseries avec une boisson. On offre aussi acheter pour emporter.

En plus de cette offre classique, la boutique met à disposition gratuitement un studio photo sur réservation.

La pâtisserie Air France
Le studio photo

Une exposition pour le 50e anniversaire

La boutique permet aux visiteurs de découvrir des objets retraçant l’histoire de la ligne Toronto-Paris: des publicités d’époque, vaisselle, menus, affiches, maquettes…

La pâtisserie Air France
Exposition de menus et de couverts.

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