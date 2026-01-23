50e anniversaire du premier vol commercial du Concorde

Concorde, Air France
Le Concorde d'Air France devant son hangar en 1977. Photos: Collection Musée Air France
Publié 23/01/2026 par l-express.ca

Le 21 janvier 1976, Air France effectuait son premier vol commercial en Concorde, à destination de Dakar et Rio de Janeiro.

Cinquante ans plus tard, la compagnie lance une collection exclusive d’objets bientôt disponibles sur shopping.airfrance.com: maquette d’avion, foulard en soie, écharpe, carnet ou encore porte-clé.

La compagnie a aussi dévoilé sur sa chaîne YouTube un documentaire retraçant l’histoire du Concorde.

L’envol de l’Oiseau Blanc

Le mercredi 21 janvier 1976, à 12h40, le Concorde d’Air France immatriculé F-BVFA effectue son premier vol commercial vers Rio de Janeiro après une escale à Dakar.

Ce jour-là, après seulement 7 heures et 26 minutes de vol, Air France inaugure son ère supersonique, qui se poursuivra pendant 27 années, jusqu’en 2003, où l’aventure s’arrêtera pour des raisons de rentabilité économique.

À quelque 18 000 mètres d’altitude – soit deux fois plus haut que les autres avions long-courriers – les passagers peuvent alors admirer la courbure de la Terre à travers les hublots.

Concorde, Air France
1976_Vue intérieure de la cabine Concorde Air France (design Raymond Loewy).

Pouvant accueillir 100 clients, le Concorde atteignait une vitesse de croisière de Mach 2.02, soit 2 170 km/h. Sa silhouette élancée, unique et immédiatement reconnaissable, affichait une envergure de 26 mètres, une longueur de 62 mètres et une hauteur de 12 mètres.

Ce chapitre clé de son histoire a laissé une empreinte durable, tant technologique que culturelle, au sein de la compagnie. Symbole du savoir-faire franco-britannique, il demeure aujourd’hui une référence majeure de l’identité d’Air France.

Concorde, Air France
Atterrissage du Concorde à Toulouse en 1996.

Le luxe aérien au firmament

Dès son vol inaugura, le Concorde se distingue par son excellence. Le service est à la hauteur du supersonique: champagne et truffes fraîches du Périgord en feuilleté Lenôtre deviennent rapidement des classiques.

À bord, chaque détail compte pour offrir une expérience de luxe. La cabine étroite évoque, dans une version ultramoderne, l’âge d’or de l’aviation de prestige.

Pour son aménagement, Air France fait tout d’abord appel à Raymond Loewy, maître du design industriel qui invente tout pour la première version du supersonique: décor du salon d’accueil à Paris-Charles de Gaulle meublé de fauteuils signés Le Corbusier, aménagement de la cabine dotée de sièges aux différentes couleurs, éclairages, vaisselle et plateaux-repas immaculés aux lignes épurées.

Concorde, Air France
Equipage technique dans le cockpit du Concorde. Photo: Collection Musée Air France

En 1985 puis 1988, Pierre Gautier-Delaye propose deux nouvelles ambiances de cabine: d’abord une palette rouge tulipe, bleu et beige, puis une harmonie de jaunes et de gris.

En 1994, Andrée Putman redonne au Concorde un éclat contemporain pour l’adapter à l’air du temps. L’Oiseau Blanc demeure plus que jamais l’emblème du luxe dans le ciel.

La «papesse» du design dévoile un nouvel intérieur, avec des sièges coiffés d’un postiche et une moquette ornée d’un motif géométrique noir et blanc.

Elle réinvente également le plateau-repas, qui prend la forme d’un petit carton ondulé au plissé délicat. Il en résulte un service en porcelaine blanche, souligné d’un fin liseré bleu, aux formes pures, décliné du ravier pour hors-d’œuvre au service à café.

Concorde, Air France
Vaisselle design d’Andrée Putman en 1994.

Un drame

À l’occasion des 50 ans du premier vol commercial du Concorde, Air France a également salué la mémoire des 113 victimes de l’accident du 25 juillet 2000, juste après son décollage de Paris-Charles-de-Gaulle pour un vol à destination de New York. Il s’agit du seul accident mortel ayant impliqué un Concorde.

Auteur

