50e anniversaire du premier vol commercial du Concorde

Le 21 janvier 1976, Air France effectuait son premier vol commercial en Concorde, à destination de Dakar et Rio de Janeiro.

Cinquante ans plus tard, la compagnie lance une collection exclusive d’objets bientôt disponibles sur shopping.airfrance.com: maquette d’avion, foulard en soie, écharpe, carnet ou encore porte-clé.

La compagnie a aussi dévoilé sur sa chaîne YouTube un documentaire retraçant l’histoire du Concorde.

L’envol de l’Oiseau Blanc

Le mercredi 21 janvier 1976, à 12h40, le Concorde d’Air France immatriculé F-BVFA effectue son premier vol commercial vers Rio de Janeiro après une escale à Dakar.