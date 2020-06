Mon K Pâtisserie et rivière urbaine

Cette nouvelle chronique propose des petits joyaux de Toronto tirés de la section «Toronto Urban Gems» du dernier guide de promenades de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto Best Urban Strolls. Chaque article offre deux bonnes raisons pour sortir de chez soi: un point de rencontre sympa et un petit coin caché à explorer non loin de là. Pour se procurer le guide: www.torontourbangems.com.

J’ai visité trois fois Mon K Pâtisserie, au 1040 avenue Coxwell, avant de comprendre que «Mon K» (que je prononçais «mon cas» dans ma tête) faisait référence à «monkey»… comme les petits singes en laine qui ornent l’endroit.

Cette excellente boulangerie japonaise/française maîtrise parfaitement baguettes et viennoiseries (dans ma famille, on a tout essayé). Ils font aussi de délectables pâtisseries. Heures réduites du mardi au samedi de 9h à 15h.

En temps normal, quelques tables permettent de manger sur place un croque-madame ou d’autres options gourmandes. Pour le moment, on commande pour emporter. Ils servent aussi le café.