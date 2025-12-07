Une nouvelle vie pour le parc provincial Samuel de Champlain

Le gouvernement de l’Ontario souhaite transformer le parc provincial Samuel de Champlain, entre Mattawa et North Bay, en parc de destination quatre saisons. Cela fait suite aux dommages causés par la tempête de juin 2025.

Un investissement de 4,75 millions $ permettra de nettoyer les dégâts. Ce site, qui dépendait principalement du tourisme estival, pourra devenir une destination ouverte toute l’année.

Champlain est passé par là

C’est par là qu’est passée en 1615 l’expédition du gouverneur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain. Parti de Québec et remontant la rivière des Outaouais, c’est à cet endroit (Mattawa) que Champlain a bifurqué et traversé le lac Nipissing pour atteindre le lac Huron et la baie Georgienne. Il a débarqué chez les Wendat et y a vécu plusieurs mois, à un endroit devenu le parc local Rotary Champlain Wendat.

S’étendant sur 2 550 hectares, le long de la rivière Mattawa, le parc provincial Samuel de Champlain est décrit comme un «joyau de la communauté». Il représente un symbole du patrimoine francophone et constitue une destination de vacances privilégiée pour de nombreuses familles.

Richard Gould, maire du comté de Calvin, explique que le parc accueille le Centre écologique du Canada, «un lieu emblématique qui attire les visiteurs locaux, provinciaux, nationaux et internationaux».