Une nouvelle vie pour le parc provincial Samuel de Champlain

Le parc sera ouvert toute l’année

Lancement de canots sur la rivière Mattawa. Photo: page Facebook du Parc provincial Samuel de Champlain
Publié 07/12/2025 par Julie Merceur

Le gouvernement de l’Ontario souhaite transformer le parc provincial Samuel de Champlain, entre Mattawa et North Bay, en parc de destination quatre saisons. Cela fait suite aux dommages causés par la tempête de juin 2025.

Un investissement de 4,75 millions $ permettra de nettoyer les dégâts. Ce site, qui dépendait principalement du tourisme estival, pourra devenir une destination ouverte toute l’année.

Vue aérienne du parc. Photo: Rob Stimpson, page Facebook du parc provincial Samuel de Champlain

Champlain est passé par là

C’est par là qu’est passée en 1615 l’expédition du gouverneur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain. Parti de Québec et remontant la rivière des Outaouais, c’est à cet endroit (Mattawa) que Champlain a bifurqué et traversé le lac Nipissing pour atteindre le lac Huron et la baie Georgienne. Il a débarqué chez les Wendat et y a vécu plusieurs mois, à un endroit devenu le parc local Rotary Champlain Wendat.

S’étendant sur 2 550 hectares, le long de la rivière Mattawa, le parc provincial Samuel de Champlain est décrit comme un «joyau de la communauté». Il représente un symbole du patrimoine francophone et constitue une destination de vacances privilégiée pour de nombreuses familles.

Richard Gould, maire du comté de Calvin, explique que le parc accueille le Centre écologique du Canada, «un lieu emblématique qui attire les visiteurs locaux, provinciaux, nationaux et internationaux».

La statue La Rencontre (de Champlain et du chef wendat Aenon) au Parc Rotary Champlain Wendat de Penetanguishene. À ne pas confondre avec le parc provincial Samuel de Champlain beaucoup plus au Nord, près de Mattawa.

Une tempête dévastatrice

Les dommages infligés par la violente tempête ont été «catastrophiques», estime le maire. Des vents de plus de 100 km/h ont ravagé le site. Des dizaines de milliers d’arbres ont été abattus et des infrastructures endommagées. Près de 300 personnes ont dû être évacuées, entraînant la fermeture du parc pour toute la saison.

«Cette tempête est l’un des phénomènes météorologiques les plus violents que Parcs Ontario ait jamais connus», a déclaré Todd McCarthy, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

Le parc fermé suite à la tempête de juin 2025. Photo: page Facebook du Parc provincial Samuel de Champlain.
De Toronto, le parc provincial Samuel de Champlain est accessible via Barrie et la Route 11 jusqu’à North Bay. Carte: Google

Le plan de transformation

La tempête a souligné la nécessité de renforcer la résilience environnementale du parc.

Le gouvernement indique que «Parcs Ontario a déjà planté 500 arbres indigènes dans le cadre du Programme de conservation des espèces et en partenariat avec Forests Canada pour contribuer à rétablir la biodiversité et à renforcer la résilience du parc.

Les travaux de restauration vont bien au-delà de la simple remise en état: le parc sera transformé et modernisé, avec de nouvelles infrastructures et services.

Les changements prévus comprennent: un nouveau centre d’accueil des visiteurs; un magasin et un service de location d’équipement; des activités hivernales comme le ski de fond et la raquette.

L’accès aux installations du Centre écologique, aux espaces de réunion et aux cabanes sera facilité, permettant d’accueillir un plus grand nombre de visiteurs.

