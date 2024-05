Une nouvelle école élémentaire Viamonde dans l’Est de Toronto

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario financera finalement le projet de construction d’une nouvelle école laïque de langue française dans le secteur Est de la Ville de Toronto.

La nouvelle école du Conseil scolaire Viamonde, qui pourrait accueillir ses premiers élèves dans cinq ans, fera partie du développement du secteur Quarry Lands, à l’intersection de l’avenue Victoria Park et de la rue Gerrard Est.

Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce et l’adjoint parlementaire aux Affaires francophones Stéphane Sarrazin en ont fait l’annonce ce vendredi 24 mai à l’école secondaire Michelle-O’Bonsawin, qui dessert elle aussi le secteur Est de Toronto.

Le projet figure sur la liste des priorités de Viamonde depuis 2010. On vise à ouvrir une école de 380 élèves de la maternelle à la 6e année.

Nouveau développement

Le terrain de plus de 3 acres sera suffisamment grand pour accueillir une école élémentaire répondant aux normes actuelles, un centre de garde d’enfants de 73 places et une cour de récréation. Le nouveau développement comprendra aussi des unités de logement et un parc.