Une nouvelle actrice créée avec l’IA? Pas vraiment…

La compagnie Particle6 a annoncé récemment la création de Tilly Norwood, une «actrice» de cinéma virtuelle générée grâce à l’intelligence artificielle. Les réactions indignées de l’industrie du cinéma et de la communauté artistique sont-elles justifiées?

Un peu partout dans les médias, Tilly Norwood a été présentée comme la future Scarlett Johansson ou Natalie Portman. Alors que Le Journal de Québec titrait «“Mon Dieu, on est foutus”: Emily Blunt est “terrifiée” par l’actrice 100% IA», Le Devoir y allait avec Une actrice entièrement créée par l’IA indigne Hollywood.

C’est lors du festival du film de Zurich, à la fin du mois de septembre que la compagnie Particle6, qui produit des contenus vidéo grâce à l’IA, a lancé ce qu’elle appelle son nouveau studio de talents, Xicoia.

Tilly Norwood, qui est le premier personnage créé par Xicoia, avait déjà eu droit à un lancement sur différentes plateformes dont TikTok, Instagram et YouTube, rapportait le magazine web Deadline le 25 septembre.

Xicoia explique vouloir générer une quarantaine de personnages qui cohabiteraient dans le même univers. Ceux-ci auront leur propre histoire et leur propre personnalité.