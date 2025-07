Une municipalité met à pied tous ses employés

Services municipaux

«Dans notre situation, on n’est plus capable. On est presque en août, faut pas attendre à l’hiver», urge-t-elle, notant que le canton ne pourra pas se passer des services municipaux essentiels durant la période hivernale.

«Là, ce qui me casse la tête, ce sont les poubelles. On n’aura plus personne pour les ramasser», craint-elle.

«Nos travailleurs vont être mis à pied, vont recevoir une indemnité de départ du syndicat. On fait quoi si on a besoin de quelqu’un pour faire certains ouvrages? Si on n’est pas capable d’avoir des gens pour s’occuper de notre dépotoir, on va devoir y aller à contrat.»

Par ailleurs, MmeTremblay affirme que les cinq élus municipaux s’abstiennent de percevoir une paye depuis déjà deux mois.

Réponse vague

Le ministère des Affaires municipales et du Logement a refusé de dire comment il réagira à la situation, lorsque questionné par Le Droit le 9 juillet.