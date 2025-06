Pas de 911: une réalité dans le Nord de l’Ontario

«D’abord, il faut savoir que le 911 ne fonctionne pas et qu’il y a des numéros à 10 chiffres. Après, ton numéro à 10 chiffres, il faut que tu l’aies proche du téléphone, parce que tu ne t’en souviens pas. Et prendre l’auto quand on est dans une situation d’urgence, ce n’est pas sécuritaire, c’est stressant. En plus, Gogama, c’est une communauté de retraités, avec beaucoup d’aînés», explique Gerry Talbot.

D’ailleurs, Helena Shepherd-Snider et Stan Snider, qui habitent maintenant dans le Grand Sudbury, ont vendu leur propriété de Windy Lake il y a trois ans, citant l’absence du 911 comme raison de ce départ.

«C’était notre résidence principale à l’époque, et à notre âge, c’était difficile de l’entretenir et d’être si loin des médecins et des hôpitaux, surtout quand on ne pouvait pas appeler le 911. Ce n’était plus possible.»

Un combat de longue haleine

C’est en entendant l’histoire de ce couple que la députée provinciale de Nickel Belt, France Gélinas, a voulu changer la donne.

«Chaque année, un répartiteur reçoit l’appel d’un enfant qui signale que sa mère a besoin d’aide, parce qu’elle lui a enseigné le numéro», raisonne la néo-démocrate du Nord de l’Ontario.